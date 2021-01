© Rui Tukayana / TSF

Por Rui Tukayana 18 Janeiro, 2021 • 16:33

Os primeiros impactos são o conforto com que o telefone assenta na mão e a sua leveza. Depois há a questão das cores que a fabricante sul-coreana escolheu para estes Galaxy S21. Mas aí, o melhor é dizer que gostos não se discutem.

Quanto à plataforma que encerra o sistema fotográfico, aí só há louvores a fazer à Samsung.

No que diz respeito ao desempenho, as primeiras horas de utilização tornam desde logo evidente que, nesse campo, a versão europeia do Galaxy S21 está muitíssimo bem servida. O processador Exynos 2100 e os 8GB de RAM cumprem perfeitamente aquilo que se lhes é pedido.

Por outro lado, a dar-lhes energia está uma bateria de 4000mAh que ainda é cedo para dizer que tal se porta. Se a autonomia que ela oferece é suficiente, ou se seria bom que fosse superior.

O sistema fotográfico é composto por três lentes e, à primeira vista, a Samsung acertou em cheio. O desempenho é muito positivo. O mesmo se passa ao nível do software da câmera que traz uma série de novidades interessantes. Pode descobrir algumas no vídeo acima.

O resto das novidades serão alvo de maior atenção na análise final, mas há que destacar um pormenor importante. O que acontece é que o modelo base da família S21 chega ao mercado a um preço mais baixo do que o seu antecessor na geração Galaxy S20.

Uma diferença ao nível do preço que torna-se ainda mais evidente quando pensamos que o Galaxy S21 já vem com 5G, quando na família S20, o modelo com 5G era cem euros mais caro do que a versão 4G.

Fique a conhecer melhor o novo topo de gama da Samsung no vídeo acima.