A lista dos smartphones com melhor relação custo / benefício é atualizada mensalmente.

Face ao mês passado, abril traz poucas novidades. É, no entanto, um mês que parece mostrar os efeitos da inflação e do aumento de preços.

Basta ver o que aconteceu com o smartphone mais barato nesta lista. Subiu de preço e a verdade é que é difícil encontrá-lo ao preço (120 euros) que foi a norma durante boa parte de março.

De resto, é um pouco mais abaixo na lista que aparecem as novidades deste mês. Com a gama "12" a Xiaomi acertou em cheio e propõe bons equipamentos a preços que, apesar de tudo, ainda são mais baixos do que aqueles que as marcas com mais tradição oferecem.

A lista completa fica aqui em baixo. As explicações para cada uma das escolhas estão no vídeo acima.

MELHORES SMARTPHONES ATÉ AOS €150

☎ Samsung Galaxy A03s

ENTRE OS €150 E OS 200 EUROS:

☎ Xiaomi Redmi Note 11

ENTRE OS €200 E OS 250 EUROS

☎ Samsung Galaxy A32

☎ Poco X3 Pro

ENTRE OS €250 E OS 300 EUROS

☎ Poco X4 Pro

☎ Xiaomi 11 Lite 5G New Edition

☎ Realme GT Master 128GB

DOS €300 AOS 350 EUROS

☎ Poco F3 128GB

☎ Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G

☎ Oppo Find X3 Lite

☎ Realme GT 2 Neo

☎ Samsung Galaxy A52s 5G

ENTRE OS €350 e os 400 EUROS

☎ Poco F3 256GB

☎ Realme GT 2 Neo 256GB

ATÉ AOS 500 EUROS

☎ Realme GT 256GB

☎ Oppo Reno 6

☎ OnePlus Nord 2

DOS 500 ATÉ MAIS DE MIL EUROS

Encontra a lista completa no vídeo acima...