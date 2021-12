Investigar os primórdios do Universo. James Webb, o maior telescópio espacial, já foi lançado

Como se de uma "máquina do tempo" se tratasse, o James Webb permitirá captar a luz ténue de corpos celestes © AFP

Por Lusa 25 Dezembro, 2021 • 12:40 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O telescópio espacial James Webb, o maior e mais potente, foi este sábado lançado da base europeia de Kourou, na Guiana Francesa, depois de muitos e sucessivos atrasos.

O lançamento, a bordo de um foguetão de fabrico europeu Ariane 5, estava marcado para as 12h20 (hora de Lisboa), como pode ver aqui.

Engenheiros do ISQ - Instituto de Soldadura e Qualidade estão envolvidos na segurança das operações de lançamento e a astrónoma portuguesa Catarina Alves de Oliveira, que trabalha no Centro de Operações Científicas da Agência Espacial Europeia (ESA), em Espanha, é responsável pela calibração de um dos instrumentos do Webb.

O novo telescópio, que começou a ser desenvolvido há mais de 30 anos, resulta de uma parceria entre a ESA e as congéneres norte-americana (NASA), líder do projeto, e canadiana (CSA). Este observatório espacial, avaliado em dez mil milhões de dólares (8800 milhões de euros) irá demorar 30 dias até chegar ao destino, que fica a 1,5 milhões de quilómetros do planeta Terra.

O envio do James Webb para o espaço foi sucessivamente adiado, ano após ano. O orçamento inicial de 500 milhões de dólares (442 milhões de euros) descambou para mais de 10 mil milhões de dólares (8,8 mil milhões de euros).

Os astrónomos esperam com o telescópio, que deve o seu nome a um antigo dirigente da NASA, obter mais dados sobre os primórdios do Universo, incluindo o nascimento das primeiras galáxias e estrelas.

Como se de uma "máquina do tempo" se tratasse, o James Webb permitirá captar a luz ténue de corpos celestes ainda mais distantes, de há 13,5 mil milhões de anos, quando o Universo era bastante jovem (a idade estimada do Universo pela teoria do Big Bang é 13,8 mil milhões de anos).

O novo telescópio é apontado como o sucessor do Hubble, em órbita há 31 anos, a 570 km da Terra.

O espelho principal do Webb, de 6,5 metros de diâmetro, tem uma sensibilidade cem vezes superior ao do Hubble (que tem 2,4 metros).

Depois de lançado, o James Webb vai "viajar" durante um mês pelo espaço, "desdobrando" os seus componentes até adquirir a sua configuração final e ficar posicionado a 1,5 milhões de quilómetros da Terra.

O telescópio está equipado com um escudo solar desdobrável do tamanho de um campo de ténis que o manterá frio para poder operar. Espera-se o início das observações científicas seis meses após o lançamento e os primeiros dados ainda em meados de 2022.

Dada a distância a que estará da Terra, o Webb não poderá ser reparado em órbita, ao contrário do Hubble, pelo que a sua "esperança de vida" é curta, de cinco a dez anos.