Japão desenvolve pauzinhos elétricos que criam sabor artificial do sal

Os investigadores esperam que o dispositivo esteja disponível a partir do próximo ano © Photo by charlesdeluvio on Unsplash

Por Carolina Quaresma 19 Abril, 2022 • 09:15 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O consumo excessivo de sal contribui para a tensão alta, uma das maiores causas de ataques cardíacos e AVC. No Japão, por exemplo, o adulto médio consome cerca de 10 gramas de sal por dia, o dobro da quantidade recomendada pela Organização Mundial de Saúde. Por isso, investigadores japoneses desenvolveram pauzinhos elétricos que criam artificialmente o sabor do sal, naquele que é um esforço para reduzir os níveis de sódios na alimentação.

Dizem ser uma invenção pioneira no mundo, que funciona através de uma estimulação elétrica e um minicomputador. Citado pelo The Guardian, Homei Miyashita, professor da Universidade Meiji, em Tóquio, cujo laboratório colaborou com a fabricante de alimentos e bebidas Kirin para desenvolver este projeto, refere que o dispositivo, através dos pauzinhos, transmite íons de sódio para a boca, criando, assim, uma sensação de salinidade.

Os pauzinhos usam "eletricidade muito fraca - não o suficiente para afetar o corpo humano - para ajustar a função de íons, como cloreto de sódio e glutamato de sódio, e mudar a perceção do sabor, fazendo com que os alimentos pareçam mais fortes ou mais fracos", explicou Kirin em comunicado, também citado pelo jornal britânico.

Os testes clínicos em pessoas que seguem uma dieta com baixo teor de sódio confirmaram que esta invenção aumenta o sabor salgado dos alimentos em cerca de 1,5 vezes. Ao usar o dispositivo, os participantes no estudo, que ingeriram sopa de miso com pouco sal, falaram sobre a "riqueza, doçura e sabor geral" do prato.

A equipa de investigadores espera que estes pauzinhos elétricos estejam disponíveis a partir do próximo ano para os consumidores. O laboratório de Miyashita está a explorar também outras maneiras através das quais a tecnologia pode ser usada para envolver os sentidos. Este mesmo laboratório já desenvolveu um ecrã de televisão que imita os sabores de vários alimentos.