Jeff Bezos vai ao espaço em viagem de turismo espacial

O fundador da Amazon, Jeff Bezos, anunciou esta segunda-feira que vai voar para o espaço no próximo mês de julho, no primeiro voo humano lançado pela sua empresa de foguetões, a Blue Origin.

"Desde os meus cinco anos de idade que sonho em viajar para o espaço. A 20 de Julho, farei essa viagem com o meu irmão. A melhor aventura, com o meu melhor amigo", explicou Bezos na sua conta Instagram. A viagem acontece cerca de duas semanas depois da data em que o bilionário de 57 anos planeia abandonar o cargo de diretor executivo da Amazon.com Inc.

A Blue Origin já anunciou que Bezos e o seu irmão, Mark, vão viajar no primeiro voo tripulado da cápsula New Shepard da companhia, que está a leiloar o terceiro lugar, numa licitação que já é de 2,8 milhões de dólares (2,3 milhões de euros), de entre quase 6000 participantes de 143 países.

A viagem terá uma duração total de dez minutos, quatro dos quais serão passados pelos tripulantes acima da linha Karman, que marca a fronteira reconhecida entre a atmosfera da Terra e o espaço.

O sistema de foguete suborbital reutilizável foi batizado em homenagem a Alan Shepard, o primeiro americano no espaço há 60 anos.

As receitas do leilão reverterão para a fundação da Blue Origin, Club for the Future, que tem como objetivo inspirar as gerações futuras a prosseguir carreiras nas áreas STEM (ciência, tecnologia, engenharia e matemática).

A Blue Origin é uma de várias empresas de turismo espacial de alto nível apoiadas por empresários ricos, ao lado da Space Exploration Technologies Corp., de Elon Musk, e da Virgin Galactic Holdings Inc., apoiada por Richard Branson. Ambas as empresas planeiam transportar clientes pagantes.