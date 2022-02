Laboratórios Germano de Sousa alvo de ataque informático

© Fred Tanneau/AFP

Os Laboratórios do Centro de Medicina Laboratorial Germano de Sousa foram esta quinta-feira alvo de um ataque informático, mas estão a trabalhar normalmente, disse à agência Lusa o proprietário da rede de laboratórios.

"Eu creio que foi mais do que um ataque informático", adiantou o administrador e fundador do grupo Germano de Sousa de Sousa, explicando que foi um vírus que entrou no sistema informático, mas que já está tudo "praticamente resolvido".

"Eles lançam centenas de vírus deste tipo e um entrou no nosso sistema. Felizmente temos tudo em duplicado e neste momento estamos a repor e a limpar tudo, estando a trabalhar normalmente", adiantou o médico patologista.

Segundo Germano de Sousa, as ligações informáticas com os hospitais da CUF, que são parceiros laboratoriais, foram suspensas por "uma questão de segurança".

Numa declaração enviada à comunicação social, a CUF afirma que tomou conhecimento, esta manhã, de que "o seu parceiro na área das análises clínicas foi alvo de um ciberataque à sua rede, o que criou intermitências no seu respetivo sistema", mas sublinha que "os sistemas da CUF não foram afetados".

Como tal, adianta, "o acesso ao serviço de análises clínicas nas unidades CUF e a disponibilização de relatórios e resultados clínicos poderão sofrer constrangimentos, até que o sistema do nosso parceiro esteja totalmente restabelecido, o que esperamos que venha a acontecer progressivamente".

Neste contexto, a CUF suspendeu temporariamente as colheitas de ambulatório, lamentando o incómodo que possa criar aos clientes.

* Notícia atualizada às 12h49