Lagos em Marte? Curiosity encontra provas da existência de água em rochas onduladas

O robô Curiosity da NASA encontrou rochas onduladas em Marte, uma prova de que existiu, há milhares de milhões de anos, um lago no planeta vermelho. Segundo a agência espacial norte-americana, as ondas agitaram os sedimentos no fundo de um lago, o que, ao longo do tempo, foi criando texturas onduladas nas rochas.

"Esta é a melhor evidência da existência de água e ondas que já vimos em toda esta missão", disse Ashwin Vasavada, cientista do projeto Curiosity no Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, no sul da Califórnia. "Subimos por centenas de metros de depósitos de lagos e nunca vimos evidências como esta, e agora encontrámo-la num lugar que esperávamos estar seco."

Desde 2014, o Curiosity tem subido o Monte Sharp, uma montanha de cinco quilómetros de altura, que já foi cercada por lagos e riachos que teriam fornecido um "ambiente" rico para a vida microbiana.

"O Monte Sharp é composto de camadas, com a mais antiga na base da montanha e a mais nova no topo. À medida que o robô sobe, ele progride ao longo de uma linha do tempo marciana, permitindo aos cientistas estudar como Marte evoluiu de um planeta que era mais parecido com a Terra, com um clima mais quente e água abundante, para o deserto gelado que é hoje", explica a NASA em comunicado.

Quando atingiu a marca de 800 metros, o robô Curiosity encontrou texturas de rocha onduladas preservadas, naquilo que é apelidado como "Marker Band" - "uma fina camada de rocha escura que se destaca do resto do Monte Sharp".

"Essa camada de rocha é tão dura que o Curiosity não conseguiu extrair uma amostra dela, apesar de várias tentativas", adianta a agência espacial norte-americana.

Os investigadores vão procurar por rochas mais moles em breve, bem como explorar novos locais.