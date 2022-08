NASA cancela lançamento da Artemis I devido a problemas no motor

Lançamento do foguetão estava previsto para esta segunda-feira © EPA

A NASA cancelou, esta segunda-feira, o lançamento da Artemis 1 devido a problemas num dos quatro motores do foguetão.

A missão da NASA, Artemis, tinha arranque previsto para esta segunda-feira, com o lançamento do foguetão Space Launch System (SLS). O lançamento do SLS, um voo não tripulado e que tem acoplada no topo a cápsula Orion, marca o início do programa com que os Estados Unidos pretendem regressar à superfície da Lua em 2025, um ano depois do previsto, colocando a primeira astronauta mulher e o primeiro astronauta negro em solo lunar.

The launch of #Artemis I is no longer happening today as teams work through an issue with an engine bleed. Teams will continue to gather data, and we will keep you posted on the timing of the next launch attempt. https://t.co/tQ0lp6Ruhv pic.twitter.com/u6Uiim2mom - NASA (@NASA) August 29, 2022

Esta manhã, uma fuga de combustível detetada interrompeu a contagem decrescente para o lançamento do voo de teste do novo foguetão, sem tripulação, reaparecendo no mesmo local em que já tinha sido ultrapassada uma outra fuga num teste de contagem decrescente realizado na primavera, explicou a agência noticiosa AP.

Ao detetarem a fuga, os controladores de lançamento interromperam a operação de abastecimento, que já estava atrasada uma hora devido a trovoadas ao largo do Centro Espacial Kennedy, na Florida.

A NASA ainda acreditou que seria possível cumprir o lançamento do novo foguetão lunar, mas a missão acabou por ser mesmo cancelada.

Em atualização