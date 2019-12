Já lá vai o tempo em que os relógios despertadores eram um item obrigatório de qualquer mesinha de cabeceira. Os telemóveis substituíram-nos. Mas, no que depender da Lenovo, ainda há esperança. A solução passa pela tecnologia de assistente de voz.

O Lenovo Smart Clock é um relógio despertador com uns pozinhos.

Inclui a tecnologia Assistente Google e isso faz toda a diferença face aos despertadores do passado. Graças a ela, podemos usar a voz para ativar e desativar alarmes; para saber se vai chover durante o dia, ou amanhã, ou na passagem de ano; para ouvir o Spotify ou a TSF. Dá até para ouvir podcasts em concreto, o do Mundo Digital, por exemplo. Veja-o em ação no vídeo.

Mas faz ainda mais.

Uma versão atualizada do sistema operativo passou a permitir assistir ao Netflix, ou vídeos do Youtube, através de ecrã do relógio. Portanto, é bestial, tem um aspeto pouco intrusivo e faz proezas.

Pena é que não seja tudo extraordinário neste dispositivo.

ONDE DEIXA A DESEJAR

Já que se falou em rádio e Spotify, convém sublinhar que a qualidade do som não é nada de especial. Que ninguém esteja à espera de substituir uma coluna inteligente por este despertador. A verdade é que ele é pequeno demais para que o som que produz seja suficiente para animar uma sala.

Uma coisa é dar os bons dias, outra é fazer a festa.

O ecrã de 4 polegadas também não é nada de que se possa gabar. Para ver filmes ou fotos as cores são demasiado mortiças. E a moldura à volta da tela parece ter nascido em 2011.

MAS O QUE MAIS DESILUDE É OUTRA COISA

A chegada do Assistente Google a Portugal aconteceu há mais de um mês. Na altura, a criadora do Android tratou logo de avisar que (por enquanto) o assistente por voz só funcionava nos telemóveis. Ora, o problema é que a situação se mantém e assim só dá para falar com o Lenovo Smart Clock "in english".

Isso mesmo. Ou se fala com o dispositivo em inglês ou então ele não percebe nada do que lhe dizemos. Good luck with that.

ULTRAPASSANDO ISSO...

Pondo de lado esse porMAIOR, ou seja, se estiver disposto a falar inglês com o bichinho, então está aqui uma bela proposta. A custa 70 euros é certamente mais caro do que muitos dos outros despertadores, mas também é verdade que faz coisas com que os outros nem sonham.

Vai ao ponto de reconhecer várias vozes e responder de acordo com quem fizer a questão. Por exemplo, se lhe perguntar (again, in english) que reuniões tem marcadas para a tarde, o relógio diz-lhe. Mas se for outra pessoa a perguntar a resposta é qualquer coisa como "não posso dizer".

Privacidade que se estende também para outros dois campos. Primeiro, ele tem um botão que permite desligar o microfone para que nada que se passa dentro do quarto seja ouvido. Segundo, não tem câmara de filmar. Muito provavelmente pelas mesmíssimas razões.