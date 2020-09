© LG / Direitos Reservados

Por Rui Tukayana 15 Setembro, 2020 • 15:55 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A LG acredita que ainda não se esgotaram todas as soluções e ideias no que diz respeito aos formatos possíveis de um telefone. Essa é uma das razões que explica a apresentação do novo LG Wing, um equipamento que a fabricante garante que irá ser posto à venda, apesar de ainda não haver uma data para (nem preço) para essa comercialização.

Conheça-o melhor no vídeo acima.