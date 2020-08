Por Raquel de Melo com Francisco Nascimento 29 Agosto, 2020 • 18:45 Partilhar este artigo Facebook

Elon Musk quer ligar o cérebro humano a computadores e dispositivos eletrónicos. Através de um implante neural, que está a ser testado em porcos, o milionário pretende revolucionar o combate às demências e a outras doenças neurológicas.

A porca que serve de cobaia chama-se Gertrude, e a primeira demonstração foi divulgada este sábado, através de um vídeo na internet. O projeto é de uma empresa de Elon Musk, que não esconde o entusiasmo com o chip colocado no cérebro do animal.

O chip, do tamanho de uma moeda, está alijado no cérebro da porca há dois meses. O objetivo, adianta Elon Musk, é criar uma interface que funcione entre o cérebro e a máquina, seja um computador ou um telemóvel.

© Neuralink/AFP

O dono da Tesla e da Space X explica que o pequeno chip é uma espécie de fitbit implantado no cérebro. A Neuralink, uma start-up que também pertence ao milionário, já pensa em testar o dispositivo em humanos.

O propósito final é permitir que pessoas com problemas neurológicos possam controlar computadores ou telemóveis com a mente. A médio prazo, o chip da Neuralink que consiste numa sonda minúscula com mais de três mil elétrodos, poderá monitorizar a atividade de mais de mil neurónios cerebrais.

Elon Musk e os cientistas da start-up acreditam que os chips poderão ser usados para curar doenças como a demência, Parkinson ou lesões da espinal medula.