© Chris DELMAS / AFP

Por Rui Tukayana 12 Outubro, 2021 • 18:45 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Como é habitual, as primeiras propostas da lista dos telemóveis com melhor relação preço/qualidade, ficam abaixo dos 150 euros. Dispositivos muito baratos, mas dos quais não se pode esperar um desempenho e qualidade nas fotografias capaz de rivalizar com dispositivos um pouco mais caros.

Daí, a lista segue para as escolhas mais acertadas até aos 200, 250, 300, 400 e sempre a subir para lá dos mil euros.

Desta vez, entre as sugestões encontra equipamentos da Xiaomi, Samsung, Oppo, Realme, Apple, Motorola, TCL e mais uma ou outra fabricante.

Conheça os argumentos que justificam as escolhas no vídeo acima.