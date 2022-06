"Lua de morango." Primeira superlua do ano será visível esta terça-feira

© Rami al Sayed/AFP

Se não tem planos para esta terça-feira à noite, não se preocupe: há uma superlua para ver nos céus e é a primeira deste ano.

De acordo com o Observatório Astronómico de Lisboa (OAL), uma superlua significa que "o instante de Lua cheia ocorre quando a Lua está a uma distância da Terra inferior a 110% do perigeu da sua órbita. Em termos temporais, isto significa que a diferença entre os instantes de Lua cheia e do perigeu é menor do que 1 dia e 8 horas".

A fase de Lua cheia tem início às 11h22 desta terça-feira e, sendo o perigeu o ponto da órbita em que a Lua se encontra mais próxima da Terra, o fenómeno estará mais visível em Portugal por volta das 23h22. É esse o momento em que o satélite natural da Terra estará mais próximo, a uma distância de aproximadamente 357.432 quilómetros.

De acordo com o website Space.com, a superlua é ligeiramente maior do que uma Lua cheia normal e até 30% mais brilhante. O fenómeno desta terça-feira será uma "lua de morango", tal como apelidam os especialistas norte-americanos. Esta designação é explicada, segundo o mesmo website, pelo facto de o mês de junho ter sido a época de colheita de morangos para as tribos nativas americanas.

Se o céu estiver nublado, poderá acompanhar o acontecimento via online, a partir das 20h15.

Segundo o OAL, a próxima superlua acontecerá a 13 de julho de 2022.