Maioria vota para saída de Musk do Twitter, mas CEO muda regras e só assinantes pagos podem votar

O CEO do Twitter, Elon Musk © J. Brown/AFP

O CEO do Twitter, Elon Musk, lançou uma sondagem em que perguntou aos utilizadores da rede social se queriam que continuasse à frente da empresa e chegou mesmo a dizer que abandonaria o cargo se essa fosse a vontade da maioria. Mais de dez milhões de pessoas votaram a favor da sua demissão, mas agora Musk quebrou o silêncio para dizer que, nas próximas sondagens relacionadas com o Twitter, apenas os utilizadores que paguem contas certificadas poderão votar.

Esta mudança nas regras foi sugerida por um utilizador, a quem Elon Musk respondeu com: "Bem visto. O Twitter vai fazer essa mudança."

A assinatura paga nesta rede social chama-se Twitter Blue e permite a qualquer pessoa comprar o símbolo azul para ter a conta verificada. Como Musk é proprietário maioritário da empresa privada, ninguém o pode forçar a sair, mas as polémicas decisões que tem tomado já fizeram com que alguns dos seus apoiantes mais próximos se afastassem.

Segundo o consultor de investimentos Gary Black, Musk também está sob pressão do Conselho de Administração da Tesla para deixar a liderança do Twitter e concentrar-se de novo no fabricante de veículos elétricos, cujas ações caíram mais de 33% desde a aquisição da rede social.

"É difícil ignorar os números", escreveu Black no Twitter.

No domingo, houve mais uma mudança, com a plataforma a anunciar que os utilizadores do Twitter vão deixar de poder publicar links de redes sociais concorrentes, como o Facebook ou Instagram.

Na semana passada, Musk suspendeu as contas de vários jornalistas norte-americanos, incluindo profissionais da CNN e dos jornais The New York Times e The Washington Post, o que suscitou uma vaga de críticas e provocou reações da União Europeia e da ONU. As contas foram entretanto restabelecidas.