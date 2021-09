Mais alto, mais longe. Primeira missão espacial civil já está em órbita

Por Guilhermina Sousa 16 Setembro, 2021 • 07:13 Partilhar este artigo Facebook

Poucas horas depois do lançamento, a Crew Dragon estava já a 585 quilómetros de altitude em relação à Terra, revelou a SpaceX na rede social Twitter. A previsão inicial era de 575 kms, mesmo assim bem acima da Estação Espacial Internacional, que anda, habitualmente, nos 400.

Liftoff of @Inspiration4X! Go Falcon 9! Go Dragon! pic.twitter.com/NhRXkD4IWg - SpaceX (@SpaceX) September 16, 2021

Second phasing burn complete. Dragon and the @inspiration4x crew have reached a circular orbit of 585km - a new Dragon altitude record - SpaceX (@SpaceX) September 16, 2021

View from Dragon"s cupola pic.twitter.com/Z2qwKZR2lK - SpaceX (@SpaceX) September 16, 2021

A bordo, não está nenhum astronauta profissional. Os tripulantes da missão "Inspiração 4" são pessoas comuns, mas, ao contrário dos simples turistas espaciais, vão fazer uma série de experiências relacionadas com o corpo humano e é a eles que compete resolver qualquer emergência que possa surgir enquanto estão em órbita. Para isso, fizeram treino intensivo durante os últimos seis meses.

São quatro os elementos desta primeira tripulação espacial completamente civil: Jared Isaacman é um multimilionário de 38 anos, dono da maior coleção privada de aviões de guerra e o autor do projeto; Sian Proctor, uma professora de geociências; Chris Sembroski, um engenheiro de dados; e Hayley Arceneaux, uma enfermeira de 29 anos, sobrevivente de cancro infantil e a primeira pessoa com uma prótese a viajar para o espaço. Arceneaux é também a mais jovem astronauta norte-americana de sempre.

Um dos principais objetivos da missão "Inspiração 4" é angariar 200 milhões de dólares para um centro de investigação do cancro nas crianças, o Saint Jude's Children"s Research Hospital, em Memphis, no Tennessee. Foi nesse hospital que Hayley Arceneaux foi tratada, depois do diagnóstico de cancro nos ossos, aos 10 anos, e é lá que trabalha, desde 2019, como enfermeira.