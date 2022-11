Mais de 70 mil participantes. Web Summit será a "mais movimentada de todos os tempos"

Paddy Cosgrave, o diretor executivo da Web Summit © Miguel A. Lopes/EPA

Já arrancou a sétima edição da Web Summit, em Lisboa. O evento conta este ano com mais de 70 mil participantes e Paddy Cosgrave, o diretor executivo, já admitiu que venha a ser "de longe, a Web Summit mais movimentada de todos os tempos". Destacou também o maior número de visitantes de sempre vindos do Brasil.

"Finalmente aqui estamos. São muito bem-vindos à Web Summit 2022. Temos o maior número de visitantes de sempre, incluindo o maior número de visitantes de sempre provenientes do Brasil", revelou Paddy Cosgrave.

O primeiro dia da cimeira contou ainda com a intervenção da primeira-dama da Ucrânia, Olena Zelenska. Uma presença que foi mantida em segredo e que só esta terça-feira, poucas horas antes do arranque do evento, foi anunciada.

Já na Web Summit, Olena Zelenska afirmou que a Rússia está a usar tecnologia ao serviço do terror e para matar pessoas.

"A Rússia põe a tecnologia ao serviço do terror", acusou Olena.