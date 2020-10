© Samsung / Direitos Reservados

Por Rui Tukayana 20 Outubro, 2020 • 14:37 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Quem anda à procura do melhor smartphone do mercado tem de passar os olhos pela nova proposta da Samsung. O Note 20 Ultra é um equipamento incontornável.

Tem um ecrã AMOLED generoso, a 120Hz e com uma qualidade muito acima da média. A versatilidade das câmaras é ótima. Tem um sensor principal (108MP) de alta qualidade, tem uma outra lente ultra grande angular (12MP) e uma lente telefoto (8MP), com um zoom ótico de 5X. Ou seja, tem tudo para todas as ocasiões.

Para além disso, o Note 20 Ultra é rápido em todo o tipo de operações e só no campo da bateria é que deixa a desejar. Com o passar das horas, e já mais à noite, a percentagem restante de bateria tem tendência a aproximar-se do zero. E isso acontece mais frequentemente do que em outros smartphones concorrentes desta proposta da Samsung.

Concorrentes, mas não rivais diretos. Na verdade nenhum telefone é capaz de rivalizar diretamente com a família Galaxy Note 20. Isso acontece porque este é o único telemóvel a vir com um apontador, uma caneta que o torna ainda mais talhado para a produtividade.

Encontra uma análise detalhada no vídeo acima.