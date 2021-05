Mais uma vitória. Foguetão da Space X consegue aterrar com sucesso

Por Rita Carvalho Pereira 06 Maio, 2021 • 10:37 Partilhar este artigo Facebook

O foguetão Serial Number 15 (SN15), da Space X, conseguiu descolar a grande altitude e aterrar com sucesso de volta na Terra, na última noite.

A empresa aeroespacial de Elon Musk tinha tido problemas nas manobras de aterragem nos últimos quatro testes que tinham sido conduzidos, com as naves a destruírem-se durante o processo. Mas, desta vez, o SN15 fez uma aterragem controlada - apesar de, ainda assim, ter havido um pequeno incêndio na base do foguetão, que foi prontamente extinto, adianta a BBC News.

A nave não tripulada descolou das instalações de Boca Chica da Space X, no estado norte-americano do Texas. Ascendeu verticalmente cerca de 10 quilómetros, passando depois ao modo horizontal, para se preparar para regressar a terra firme. O objetivo deste exercício é simular como, no futuro, as naves operacionais da Space X deverão reentrar na atmosfera terrestre, após estarem em órbita.

Está previsto que a NASA utilize uma nave deste género para a próxima chegada do Homem à Lua, que deverá acontecer no final desta década, mas o dono da Space X sonha mais alto e quer mesmo até chegar a Marte com este tipo de tecnologia.

A Space X tem ainda mais protótipos de naves, em várias fases de desenvolvimento, com diferentes designs e funcionalidades.