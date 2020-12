"Marte, aí vamos nós." Ensaio da SpaceX "correu bem", mas foguetão explodiu

© Youtube

Por TSF 10 Dezembro, 2020 • 00:07 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O foguetão SN8 construído pela SpaceX descolou esta quarta-feira de uma base no Texas e conseguiu atingir 13 quilómetros de altitude antes de iniciar a descida como planeado. No entanto, ao tocar no solo, o aparelho não tripulado explodiu e ficou em chamas.



Apesar do incidente, o ensaio foi considerado um sucesso, como conta a CNN. Este era um protótipo de um modelo em desenvolvimento que a Spacex quer projetar para transportar satélites para a órbita da Terra e, quem sabe um dia, poder levar humanos a Marte.

Esse é um objetivo de Elon Musk, fundador da SpaceX, que deseja levar o Homem ao planeta vermelho. "Ascensão bem-sucedidada, troca de tanques na cabeça e controlo preciso de flaps para o ponto de aterragem", escreveu Musk no Twitter, dando de seguida os parabéns à equipa que liderou o projeto. "Marte, aí vamos nós", rematou.