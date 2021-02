Por TSF 24 Fev, 2021 • 22:55

A NASA revelou esta quarta-feira novas imagens captadas por um das câmaras do Perseverance. A imagem panorâmica, registada em alta definição, mostra o local onde o robô pousou há uma semana. De acordo com a agência espacial norte-americana, a imagem em 360 graus foi registada através do braço robótico do Perseverance e mostra a cratera Jezero.



Os cientistas acreditam que este local possa ter sido no passado um lago onde desembocava um rio, que pode, portanto, ser rica em microorganismos fósseis.

Uma das missões do veículo-robô é procurar dados sobre a possível existência de vida no planeta, além da recolha de amostras de solo e de rochas que deverão chegar à Terra dentro de uma década.

Na segunda-feira, a NASA divulgou o vídeo da aterragem do Perseverance e os primeiros sons registados por um dos microfones instalados no robô.