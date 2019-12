"Mas esta gente é mesmo da minha família"? O melhor teste de ADN é...

© Direitos Reservados

Nalgumas famílias, estes episódios são tão comuns que são também uma espécie de tradição. No entanto é difícil habituarmo-nos a ales. São também momentos que podem deixar toda a gente a pensar: "será que ele é mesmo da minha família? Terá havido aqui trocas na maternidade?"

São questões que, pelo menos numa primeira fase, não poderão ser respondidos pelos testes de ADN que se vendem livremente, mas até pode ser que estes já revelem qualquer coisa.

Por cá, estas coisas ainda não são comuns, mas nos Estados Unidos são artigo quase de supermercado. Há milhões de pessoas que querem saber as suas origens. Se é do norte ou do centro da Europa, ou de África, ou de outro sítio qualquer. E a que doenças poderão ser mais suscetíveis.

O computador, ou a app para o smartphone fornece todas as respostas.

Recentemente, o site Wirecutter atualizou a sua lista dos melhores testes de ADN deste tipo. E quanto ao mais recomendado, não há dúvidas: é o AncestryDNA. Diz o site que torna fácil perceber quais as nossas origens genéticas e tem uma base de dados bastante grande... o que quer dizer que talvez venha a descobrir familiares que nem sabia que tinha. Onde falha é na incapacidade de distinguir entre as linhagens dos progenitores.

Em segundo lugar no pódio, estão os testes da 23AndMe. O Wirecutter sublinha que são melhores, permitem, por exemplo ver padrões migratórios dos antepassados de quem estiver a fazer o teste. Permite também ver as linhagens dos progenitores de forma separada, mas a base de dados é menor e as informações clínicas dos clientes são disponibilizadas com maior facilidade com outras empresas.

Fora do pódio, mas com desconto na Amazon Espanhola está o kit da My Heritage DNA.