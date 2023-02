Mercedes-Benz vai equipar carros com tecnologia da Google para competir com a Tesla

© Thomas Kienzle/AFP

A Mercedes-Benz aliou-se à Google a equipar os seus carros com sensores de condução automática e "tecnologia equiparada a supercomputadores" na navegação e assim passar a competir com a Tesla.

Segundo um comunicado divulgado pela fabricante alemã, os dados do Google Maps serão usados para apoiar o sistema condução assistida, permitindo, por exemplo, ajustes automáticos de velocidade antes de cruzamentos, rotundas ou curvas.

Os novos carros vão ainda usar a tecnologia geoespacial do Google, incluindo informações detalhadas sobre locais e informações e previsões de trânsito em tempo real que vão permitir mudanças de rota automáticas.

A fabricante de sensores para condução autónoma Luminar Technologies, na qual a Mercedes possui uma pequena participação, anunciou também na quarta-feira que fechou um acordo multimilionário com a fabricante automóvel para integrar os seus sensores numa ampla gama de veículos até meio da década.

Graças à parceria com a Google os condutores de Mercedes poderão ainda ver vídeos do YouTube no sistema de entretenimento do carro sempre que este estiver estacionado ou no modo de condução autónoma de nível 3, que permite ao condutor tirar os olhos do volante em determinadas estradas, desde que consigam retomar o controlo se necessário.

Joining forces with @Google: We will be the first automaker to build our own branded navigation experience based on new in-car data and navigation capabilities from the Google Maps Platform. https://t.co/VenROLbGTk#MercedesBenz pic.twitter.com/gkmM2zVYuJ - Mercedes-Benz (@MercedesBenz) February 22, 2023

Todos os carros da próxima plataforma de arquitetura modular da Mercedes também poderão ser equipados com os chamados "hiper-ecrãs", que se estendem pelo cockpit do carro, escreve a Reuters.

No futuro, a Mercedes espera usar os sistemas de inteligência artificial e machine lerning da Google Cloud.