Por Rui Tukayana 22 Setembro, 2021 • 19:12

Aquele que aí vem, é o Surface Go 3, um dos equipamentos que a gigante tecnológica anunciou ontem e, na prática, é o mais barato de todos eles. No anúncio mundial, a Microsoft sublinhou ainda que há outros Surface a caminho do nosso país, no entanto, é só 2022 é que eles cruzam a nossa fronteira.

É o caso do Surface Pro X, do Surface Pro 8 e ainda do novíssimo Surface Laptop Studio o mais poderoso Surface de sempre e o único que é verdadeiramente um portátil, uma vez que os outros, todos eles, são compostos por duas peças: o tablet e o teclado.

Assim, enquanto o próximo ano não chega, olhos postos no Surface Go 3, um dois-em-um que, diz a Microsoft, chega a ser 60% mais rápido do que o seu antecessor.

Esta é uma máquina com um ecrã de 10,5 polegadas e que foi concebida a pensar na educação, mas que também faz uma perninha no entretenimento. Um dispositivo que pesa meio quilo e tem uma autonomia de cerca de 11 horas. O preço recomendado é de 450 euros, mas a Microsoft oferece aos estudantes um desconto de 5%.

Quanto ao Surface Duo 2, a segunda geração de um dispositivo Android com dois ecrãs lado-a-lado, esse não vai ser vendido no nosso país.