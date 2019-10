Microsoft Surface Duo © Microsoft / Direitos Reservados

Por Rui Tukayana 02 Outubro, 2019 • 22:49 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Da apresentação marcada para esta quarta-feira, a grande notícia é que a Microsoft vai voltar a fazer telemóveis e o sistema operativo vai ser o Android, da rival Google. Por enquanto, o que foi revelado foi ainda um protótipo, mas o dispositivo até já tem nome: Surface Duo e chama-se assim porque tem dois ecrãs.

Pub Pub

Pub Pub

Sobre as poucas características que a Microsoft foi revelando sabe-se que os dois ecrãs são de 5,6 polegadas e que num deles pode estar aberta uma app e no outro, uma outra aplicação qualquer. Ou não. Pode também estar o mesmo programa espalhado pelas duas telas.

O processador incluído é o Snapdragon 855, mas como só vai ser posto à venda daqui a um ano, é natural que esse dado venha a ser revisto.

Que raio é aquilo?!

Ah! Reparou no dispositivo que aparasse logo no início do vídeo ali em cima, foi? É outra das várias novidades desvendadas no Evento Surface, da Microsoft. Trata-se do Surface Neo, uma espécie de computador portátil com - obviamente - dois ecrãs.