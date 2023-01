Missão cumprida: robô Perseverance deposita última amostra no solo de Marte

© NASA/JPL-Caltech/MSSS

Seis semanas depois de ter sido depositada na superfície de Marte a primeira amostra de rocha do planeta vermelho, o robô Perseverance fez, agora, o depósito do décimo e último tubo, confirmou a NASA. A agência espacial norte-americana fala num "grande marco" que envolveu "planeamento e navegação de precisão para garantir que, no futuro, os tubos possam ser recuperados com segurança".

As amostras depositadas pelo Perseverance deverão ser recolhidas para que possam voltar a Terra e ser analisadas por cientistas, em busca de sinais de vida em Marte.

Ao longo da sua estadia no planeta vermelho, o Perseverance tem recolhido amostras de rochas, que estão agora depositadas na região "Three Forks", na cratera de Jezero.

Os cientistas acreditam que os núcleos de rochas recolhidas fornecem "uma excelente secção transversal dos processos geológicos que ocorreram em Jezero, logo após a formação da cratera há quase quatro mil milhões de anos".

O robô depositou também uma "amostra atmosférica" (chamado "tubo testemunha"), que servirá para determinar se as amostras recolhidas podem estar contaminadas com materiais que viajaram da Terra com o robô.

Os tubos de titânio foram depositados na superfície num padrão em zigue-zague, sendo que cada amostra foi colocada com uma distância de cerca de 5 a 15 metros uma da outra para garantir que "podem ser recuperadas em segurança".

Com o objetivo de encontrar sinais de vida no planeta vermelho, o plano é que, no futuro, o Perseverance entregue as amostras a uma sonda, que as colocará a bordo de um pequeno foguetão para a órbita de Marte. Por sua vez, uma outra nave espacial vai recolher o recipiente das amostras e devolvê-lo à Terra.