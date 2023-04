Missão Juice rumo a Júpiter adiada por condições meteorológicas adversas

A missão da Agência Espacial Europeia custou 1,6 mil milhões de euros © Christophe Petit Tesson/EPA (arquivo)

Por TSF 13 Abril, 2023 • 13:55

O lançamento da missão Juice (Jupiter Icy Moons Explorer), previsto para as 13h15 (hora portuguesa) desta quinta-feira, foi adiado para sexta-feira devido à possibilidade de ventos fortes e relâmpagos.

Today's launch is postponed because of lightning risk. See you tomorrow! https://t.co/S6tUKukJDX - ESA (@esa) April 13, 2023

Assim que chegar ao planeta, daqui a oito anos, em 2031, a missão Juice passará três anos e meio no sistema de Júpiter, sendo que, na fase final da sua exploração, entrará em órbita em torno da maior Lua, Ganimedes.

Espera-se que a missão da Agência Espacial Europeia (ESA), que custou 1,6 mil milhões de euros e teve a colaboração das agências espaciais norte-americana (NASA), japonesa (JAXA) e israelita (ISA) em termos de instrumentação e 'hardware', termine em setembro de 2035.

O satélite inclui componentes fabricados pelas empresas portuguesas Efacec, LusoSpace, Active Space Technologies, Deimos Engenharia e FHP - Frezite High Performance.

Os primeiros dados científicos são expectáveis em 2032.

Júpiter é 11 vezes maior do que a Terra. Ganimedes é maior das luas do sistema solar e tem um grande oceano sob a sua superfície.