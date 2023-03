Mistério em Marte. Sonda da NASA descobre dunas de areia com forma de "círculo quase perfeito"

Os círculos "quase perfeitos" representam uma formação "incomum" na superfície do planeta vermelho. A NASA ainda não conseguiu desvendar totalmente o seu significado.

Por Carolina Quaresma 14 Mar, 2023 • 17:45

Imagens captadas pela sonda Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) da NASA mostram uma formação "incomum" na superfície de Marte: dunas de areia com a forma de um "círculo quase perfeito".

Não é difícil de encontrar dunas de areia com várias formas e tamanhos em Marte, mas as imagens agora divulgadas surpreenderam os cientistas devido ao seu formato circular.

Embora "ligeiramente assimétricas", a forma circular destas dunas pode indicar que a "areia move-se em direção ao Sul", indica a agência espacial norte-americana.

Ainda assim, a NASA não conseguiu desvendar totalmente o significado destes círculos.

A descoberta foi feita numa região perto de uma cratera em Utopia Planitia, no hemisfério norte do planeta vermelho.

A fotografia agora divulgada faz parte de um projeto da NASA que avalia a forma como o fim do inverno influencia as formações do planeta.