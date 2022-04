"Não esperava que fosse tão incrível." Perseverance captura imagens de eclipse solar em Marte

© AFP

Aconteceu a 2 de abril e durou pouco mais de 40 segundos. O robô Perseverance da NASA recolheu imagens de Phobos, uma das duas luas de Marte, a passar à frente do Sol. Este eclipse foi muito mais curto do que um eclipse solar típico devido ao tamanho da Lua Phobos, que é cerca de 157 vezes menor do que a Lua da Terra.

Segundo a agência espacial norte-americana, as imagens deste eclipse solar, captadas pela câmara Mastcam-Z, vão ajudar os cientistas a "entender melhor a órbita lunar do planeta vermelho e como a gravidade empurra a superfície marciana, acabando por dar forma à sua crosta e manto".

A cor é outro elemento que diferencia este eclipse solar de outros. De acordo com a NASA, a câmara Mastcam-Z possui um filtro solar que atua como óculos de sol para reduzir a intensidade da luz. "É possível ver detalhes na forma da sombra de Phobos, como cristas e saliências", disse Mark Lemmon, astrónomo planetário do Instituto de Ciências Espaciais, em Boulder, no Colorado. "Também é possível ver manchas solares. E é interessante que possamos ver este eclipse tal como o robô o viu em Marte."

"Eu sabia que seria bom, mas não esperava que fosse tão incrível", afirmou, impressionada, Rachel Howson, um dos membros da equipa que opera a câmara.

A NASA explica que à medida que Phobos circula, a sua gravidade exerce pequenas forças de maré no interior do planeta vermelho, deformando levemente as rochas da crosta e do manto, e mudando, lentamente, a órbita da Lua. Assim, os geofísicos conseguem entender melhor quão flexível é o interior de Marte, revelando mais pormenores sobre os materiais dentro da sua crosta e manto.

Contudo, há já uma certeza. Phobos está a aproximar-se da superfície marciana e está destinada a colidir com o planeta daqui a dezenas de milhões de anos.

As imagens agora recolhidas são as mais recentes de um eclipse solar em Marte. Em 2004, a NASA já tinha capturado as primeiras fotografias de Phobos durante um eclipse solar.

O robô Perseverance aterrou no planeta vermelho em fevereiro de 2021 e é a mais recente missão da NASA para recolha de amostras e para analisar Marte, depois do "Curiosity" ("Curiosidade"), que aterrou em agosto de 2012.