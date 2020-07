NASA captou imagens do verão em Saturno

Telescópio Hubble tem estudado as diferentes estações em Saturno © NASA, ESA, A. Simon (Goddard Space Flight Center), M.H. Wong (University of California, Berkeley), OPAL Team

Por Francisco Nascimento 28 Julho, 2020 • 17:30

No hemisfério Nortel do planeta Terra é verão e no hemisfério Norte de Saturno também. O telescópio Hubble da NASA captou imagens da zona, onde se verifica uma neblina vermelha. De acordo com os cientistas há duas hipóteses: trata-se do aquecimento com o aumento da luz solar, ou a luz do sol leva a mudanças na quantidade da neblina fotoquímica.

Tal como a Terra, Saturno tem um eixo inclinado o que permite diferentes estações do ano. O Hubble encontrou várias pequenas tempestades atmosféricas no planeta.

A imagem captada pelo telescópio faz parte de um projeto da NASA com o intuito de esclarecer a evolução atmosférica em planetas constituídos por gás, como é o caso de Saturno e de Júpiter.

A investigadora Amy Simon, do Centro Espacial Goddard da NASA, citada no comunicado da agência, indica que "ao longo dos anos se verificam mudanças sazonais em Saturno".

A NASA adianta que a imagem foi captada a 4 de julho, quando no polo Sul se notava igualmente uma mancha azul, que se explica pelas mudanças no hemisfério de inverno.

A imagem mostra ainda, nitidamente, os anéis do planeta gigante, constituídos principalmente por gelo. Em comunicado, a NASA lembra que a formação destas estruturas continua a ser "um dos maiores mistérios do nosso sistema solar".

São ainda visíveis duas luas de Saturno: Mimas à direita e Encélado na parte inferior da imagem.

Recorde-se que a atmosfera do planeta é constituída na sua maioria por hidrogénio e hélio. O metano, vapor de água e os hidrocarbonetos conferem uma cor alaranjada a Saturno.