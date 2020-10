NASA financia projeto da Nokia para instalar rede 4G na lua

O Harrison Schmitt recolhe amostras de solo lunar (1972) © NASA/AFP

Em linha com o objetivo de construir uma base na lua em 2028, a NASA vai instalar uma rede 4G no satélite natural da Terra, com apoio da Nokia.

A agência espacial norte-americana premiou várias empresas com 370 milhões de dólares (cerca de 312 milhões de euros) para desenvolverem projetos que contribuíssem para sustentar a presença prolongada de humanos na lua.

A rede 4G permite manter uma comunicação mais fiável em longas distâncias do que as atuais estações de rádio instaladas na lua, destaca a NASA. Eventualmente será depois atualizada para 5G.

A empresa Bell Labs, da finlandesa Nokia, recebeu 14.1 milhões de dólares para levar a cabo este projeto.

As infraestruturas que vão permitir ter 4G sem fios na lua - torres gigantes com poderosos geradores e rádios - foram desenhadas para resistir ao vácuo do Espaço, temperaturas extremas e radiação.

Os astronautas poderão usar esta rede para transmitir dados para a Terra, controlar veículos lunares, navegar em tempo real na geografia lunar (usando uma espécie de Google Maps para a lua) e fazer transições em direto de vídeo em alta resolução.