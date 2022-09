NASA tenta lançar este sábado pela segunda vez novo foguetão lunar

© Kevin Dietsch/AFP

A agência espacial norte-americana (NASA) vai tentar lançar este sábado pela segunda vez o novo foguetão lunar SLS, depois de na segunda-feira a descolagem ter sido cancelada devido a problemas técnicos.

O lançamento será feito da base da NASA em Cabo Canaveral, na Florida, com uma "janela de oportunidade" de duas horas que se abre às 19h17 em Lisboa.

O voo de teste do SLS, que tem acoplada no topo a nave Orion, que irá orbitar a Lua com três manequins a bordo, foi adiado devido a uma fuga de combustível, a uma falha numa válvula e ao insuficiente arrefecimento de um dos quatro motores principais.

Na terça-feira, a equipa técnica reuniu-se para analisar os dados e decidiu fazer a segunda tentativa de lançamento hoje, afastando a possibilidade de sexta-feira, que estava prevista no calendário anterior (que inclui uma terceira data de descolagem, 05 de setembro).

A concretizar-se, o lançamento do SLS, sucessivamente adiado ao longo dos anos, marca o início do programa lunar Artemis, com que os Estados Unidos pretendem regressar à superfície da Lua em 2025, um ano depois do previsto, colocando no solo a primeira astronauta mulher e o primeiro astronauta negro. A última alunagem foi há cerca de 50 anos, em dezembro de 1972.

Em 2024, a NASA quer levar astronautas novamente para a órbita lunar.

O SLS, de 98 metros de altura, é o foguetão mais potente da NASA desde o Saturno V, que levou astronautas à Lua, entre 1969 e 1972, no âmbito do programa Apollo. Apenas astronautas norte-americanos, 12 ao todo, estiveram na Lua.

Tal como o Saturno V, o SLS não é reutilizável, pelo que terão de ser construídas novas unidades para novas missões.

O novo foguetão, que tem o dobro da altura do Elevador de Santa Justa, em Lisboa, transportará, na primeira missão, dez microssatélites científicos (do tamanho de uma caixa de sapatos) que, depois de largados no espaço, permitirão estudar os efeitos da radiação, um asteroide ou a superfície gelada da Lua.

Parcialmente reutilizável, a nave Orion permanecerá no espaço mais tempo que qualquer outra nave para astronautas, sem acoplar a uma estação espacial, e regressará à Terra mais rápido e mais quente. O seu escudo térmico é o maior alguma vez construído.

A Orion tem um módulo europeu (da Agência Espacial Europeia, ESA) que a levará ao seu destino e de regresso a "casa", permitindo aos astronautas de missões futuras terem luz, água, oxigénio, nitrogénio e controlo de temperatura.

Os manequins que seguem a bordo na primeira missão têm sensores para testar os efeitos da radiação, aceleração e vibração.

A nave irá voar em redor da Lua, depois de se separar do foguetão SLS, numa órbita distante durante algumas semanas antes de regressar à Terra e amarar no oceano Pacífico.

A primeira missão do programa Artemis tem a duração de mês e meio e serve para testar o desempenho e a segurança do voo do SLS e da Orion.

Com o novo programa lunar, a NASA espera "estabelecer missões sustentáveis" na Lua a partir de 2028 com o intuito de enviar posteriormente astronautas para Marte. A partida para estas missões lunares ou para Marte será feita de uma estação espacial a instalar na órbita da Lua, a Gateway.

Na mitologia grega, Artemis (Ártemis em português) era irmã gémea de Apollo (Apolo) e deusa da caça e da Lua.

Projeto de Artemis

A primeira etapa da missão Artemis (Artemis I) é levar a cápsula da tripulação para a órbita, de modo andar em volta da lua por seis semanas, permitindo à NASA fazer uma serie de testes do sistema, como por exemplo suporte de vida antes de colocar as pessoas abordo.

A Artemis II tem o objetivo idêntico ao primeiro: levar à lua instrumentos e astronautas que vão fazer preparações para a chegada segura de humanos.

Já a Artemis III vai marcar o retorno da humanidade à superfície da lunar pela primeira vez desde 1972. A NASA identificou 30 regiões perto do Polo Sul da lua. Cada região representa várias oportunidades para procurar recursos lunares.

Com a Artemis a NASA aproveita mais de 50 anos de experiência em explorações para reacender a "paixão da América" pela exploração do espaço. No que diz respeito às oportunidades económicas, a missão da NASA vai permitir uma economia lunar crescente, alimentando novas indústrias, apoiando o crescimento do emprego e promover a força de trabalho qualificada.

Por outro lado, a Artemis também vai explorar mais da lua do que nunca juntamente com parceiros comerciais e internacionais. Ao longo do caminho a missão vai envolver e inspirar novas audiências - a geração Artemis.

"Tudo o que construímos, tudo o que estudamos, tudo o que fazemos, prepara-nos para irmos (até à lua)", lê-se no site oficial da NASA.