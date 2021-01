Foi na quinta-feira que a notícia chegou. A Amazon Espanha traduziu o site todo para português. Mas será que isso quer dizer que já temos uma Amazon Portugal?

A notícia de que os portugueses podem aceder e navegar no seu idioma pelo site que antes apenas "falava" castelhano foi recebida com alegria, mas também alguma desilusão.

Alegria porque é melhor do que havia antes, mas também desilusão porque aos olhos de muitos internautas, aquilo não é uma Amazon PT.

E têm razão. Tudo continua centrado em Madrid. Mesmo que, dentro de alguns dias, os internautas portugueses venham a beneficiar da disponibilização no nosso território de algumas funcionalidades que até agora nos estavam vedadas, a verdade é que têm razão. Desse prisma, aquilo não é uma Amazon PT.

Mas é razoável esperar que a Amazon lance uma "verdadeira" Amazon Portugal?

Não parece provável. Pelo menos nos próximos anos. Basta olhar para o que acontece aos irlandeses, que acedem à Amazon do Reino Unido, aos austríacos que têm de fazer as suas compras na Amazon Alemanha e aos belgas - os francófonos, bem entendido - que têm como referência a Amazon França.

Mercados bem mais fortes do que o português e que, mesmo assim, não têm a "sua" Amazon.

E desse prisma, o mais provável é que nos iremos habituar a chamar Amazon Portugal, ou Amazon portuguesa, aquilo que agora temos.

E a Alexa? E os Kindle? E o Amazon Prime?

Se uns lamentaram o facto de este avanço não ser de facto a concretização de uma "verdadeira" Amazon Portugal, outros correram para a loja fundada pelo americano Jeff Bezos para ver se tinham caído as restrições e finalmente passava a ser possível ter acesso à Alexa, a assistente de voz da Amazon.

O que pretendiam era comprar uma das excelentes colunas inteligentes (e não só) que a Amazon vende com a marca Echo, mas que não disponibiliza em Portugal.

A resposta é: não. Ou pelo menos, ainda não.

O que se passa é que essas colunas até "falam" português, mas apenas o do Brasil, e enquanto assim for, é muito provável que a situação não se altere.

Já com o serviço de subscrição Amazon Prime, a situação poderá resolver-se muito rapidamente. Algumas das funcionalidades mais interessantes ainda não se refletem em Portugal, mas essa é uma situação que pode alterar-se muito rapidamente.

Saiba tudo sobre a Amazon (em) Portugal

No vídeo acima tudo está explicado de uma forma mais pormenorizada. Faz parte de uma série de vídeos onde se explica como comprar na Amazon e tirar partido dos melhores ofertas, todas as funcionalidades do Amazon Prime e, por exemplo, como devolver um produto à Amazon e obter o dinheiro de volta.

Note que, como o lançamento é recente, passar a Amazon para português ainda requer alguns passos. Por isso, a forma mais fácil é clicar aqui. Fica tudo automaticamente configurado.