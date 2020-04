© Rui Tukayana / TSF

É dentro de uma caixa gigante que a Oneplus esconde a sua mais recente criação. Um smartphone, que para bom entendedor inclui "acesso fácil às apps da Google".

É um equipamento que tem um irmão. O Oneplus 8 Pro tem uma série de características em que se mostra ser mais avançado do que o Oneplus 8. Mas esse equipamento custa mais 200 euros e não é certo que todos necessitem daquilo que a fabricante chinesa reservou para esse dispositivo.

De resto, ambos têm um processador fabuloso, o Snapdragon 865 da Qualcomm. Melhor, não há.

No Oneplus 8 o ecrã é AMOLED, Full HD+ e tem uma taxa de atualização de 90hz.

Quanto às câmeras, ele tem dois sensores que parecem muito interessantes e um outro que é praticamente inútil.

Assim, o sensor principal é de 48MP, com estabilização ótica de imagem e com uma abertura máxima de f/1.75. Já a lente ultra-grande angular tem um campo de visão de 116 graus. Estas são as duas que estão a ser elogiadas.

Há ainda um sensor que permite tirar fotografias em modo macro. A um inseto ou a uma gota de chuva, por exemplo, mas teria sido bem melhor se o Oneplus 8 tivesse uma lente zoom. Não tem.

O que tem é coisas como o NFC, o Bluetooth 5.1, o WiFi 6, o 5G, um slot pensado para dois cartões SIM e uma bateria de 4300mAh. Também tem um carregador de 30W, que não bate recordes de velocidade, mas numa hora, a bateria vai dos zero aos 100%.

Conheça-o melhor no vídeo acima.