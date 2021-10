"Novos controlos." Instagram vai aconselhar adolescentes a fazerem pausa

Outra mudança do Instagram passa por aconselhar pausas aos mais novos © EPA

Por TSF 10 Outubro, 2021 • 22:34 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Instagram vai aconselhar os adolescentes a fazerem uma pausa. O anúncio foi feito este domingo por Nick Clegg, vice-presidente dos Assuntos Globais e Comunicação do Facebook, o dono da rede social, que nos últimos dias tem sido acusado de ter relatórios internos que confirmam os efeitos negativos da aplicação na saúde mental dos mais novos.

Nick Clegg não desmente os relatórios e prometeu medidas.

"A primeira coisa que fizemos foi parar aquilo a que chamamos Instagram Crianças. Achamos que fará parte da solução, mas percebemos as preocupações atuais e devemos fazer pausa, ouvir peritos e explicar as nossas intenções. No entanto, vamos introduzir novos controlos para que os adultos possam supervisionar aquilo que os adolescentes fazem na internet", explicou Nick Clegg em declarações à CNN.

Outra mudança passa por aconselhar pausas aos mais novos.

"Vamos introduzir algo que acho que fará uma grande diferença. Sempre que o sistema detetar que um adolescente está a ver o mesmo conteúdo repetidamente e que esse conteúdo pode não ser bom para o seu bem-estar vamos incentivá-lo a ver outra coisa. A terceira medida que vamos aplicar é algo a que chamamos 'faz uma pausa', onde vamos dizer aos adolescentes para simplesmente fazerem uma pausa no uso do Instagram", acrescentou o vice-presidente dos Assuntos Globais e Comunicação do Facebook.