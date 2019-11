© Rui Tukayana / TSF

Em termos de especificações há boas razões para considerar a compra do Realme X2 Pro , um smartphone lowcost criado por uma submarca da Oppo. Apesar do preço, tem por exemplo, o processador mais rápido da atualidade, vem com 12Gb de RAM, tecnologia UFS 3.0 (que torna tudo ainda mais rápido), um ecrã SuperAMOLED de boa qualidade (e com uma taxa de atualização de 90Hz) e a lista continua.

Há, no entanto, que sublinhar um outro dado, relacionado com a bateria de 4000mAh.

Ela é de proporções generosas, sim, mas é também compatível com a tecnologia SuperVOOC 2.0, desenvolvida pela OPPO para que o carregamento das células seja mais rápido do que estamos habituados. Assim, na caixa com o Realme Pro X2, vem um carregador SuperVOOC de 50W. Excepto neste equipamento, em Portugal, não se encontra nada do género à venda. E o que ele faz, é carregar a bateria do telemóvel, dos 0 aos 100% em poucos minutos.

A velocidade é de tal ordem que vale a pena ficar a olhar para o ecrã do equipamento enquanto ele enche a bateria do X2 Pro da Realme. Em breve estará pronta uma análise a este equipamento, mas este pormenor da bateria "supersónica", merece mesmo um destaque isolado.