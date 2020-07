© Vivo / Direitos Reservados

Por Rui Tukayana 14 Julho, 2020 • 23:04

É importante estar ao corrente da forma como este X50 Pro funciona, quando mais não seja porque inclui uma tecnologia que, talvez venha a integrar mais smartphones. E é algo pensado para o sistema fotográfico.

O X50 Pro tem duas lentes normais. Uma é a ultra grande angular, a outra é a telefoto, para obter imagens com zoom.

Assim, o destaque vai todo para o sensor principal que para além de ser bastante grande, consegue girar e movimentar-se em várias direções. Faz lembrar o olho de um camaleão. Na pratica, o sensor tem um estabilizador robotizado, um equipamento que normalmente é usado nos estúdio de televisão ou aplicado às máquinas de fotografar para fazer filmagens muito estáveis.

A Vivo pegou nesse conceito e colocou-o na lente de um telemóvel.

Quem já testou este Vivo X50 Pro foi o jornalista Ben Sin, da revista Forbes. Diz que funciona e que se nota a diferença face aos filmes gravados a partir de outros bons telemóveis. Mas também sublinha que a tecnologia precisa de mais desenvolvimento.

Ora, como a marca é a segunda que mais vende na China, e como a Vivo foi a responsável pelo primeiro smartphone com leitor de impressões digitais no ecrã, é de admitir que em breve, daqui a um ano talvez mais, surjam outros telefones com esta tecnologia.

Até lá, resta esperar.