Por Rui Tukayana 24 Dezembro, 2021 • 11:59

São muitas as marcas que em vez de usarem as apps que a Google fornece com o sistema operativo Android, trocam-nas por outras desenvolvidas dentro de portas.

Todas as marcas o fazem. Desde Samsung, à Xiaomi, Oppo e por aí fora. Em alguns casos, é evidente que há ganhos, mas na maioria das vezes esses ganhos são mínimos e depois, no momento de se trocar de telemóvel (e de marca de telemóvel) muitas vezes isso dá problemas.

Acontece com as mensagens, que não passam do telefone antigo para o novo, acontece com os contactos, que não passam do telemóvel antigo para o novo, acontece com a agenda, que...

Já todos passámos por isso, não é?

No vídeo acima encontra sugestões e links para aplicações que deve instalar imediatamente no seu dispositivo para que, no dia em que voltar a trocar, não sentir o mesmo tipo de dificuldades.