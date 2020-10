O primeiro museu do mundo dedicado ao ZX Spectrum faz load ""

© Diogo Ramos / Direitos Reservados

O Load ZX Spectrum é um espaço dominado pelos sons monofónicos que durante boa parte dos anos oitenta saíram dos televisores de tantas casas portuguesas.

Um tempo em que os jogos vinham em cassetes, uma altura em que a mensagem "R Tape loading error, 0:1" era a coisa mais assustadora que se podia ver num ecrã. Anos em que 48K, ou 128KBytes eram sinónimo dos gráficos mais incríveis que a humanidade alguma vez tinha visto.

Faça LOAD "" e ouça a reportagem de Rui Tukayana com sonorização de José António Barbosa 00:00 00:00

E que o quiosque do centro comercial servia para comprar jornais, mas também para piratear jogos.

É para essa Era que o Load ZX Spectrum remete o visitante. O que não falta são objetos que são verdadeiros pedaços de história. História viva, já que para além dos computadores que estão em exposição (e muitos foram feitos em Portugal, na Timex) também há Spectrums que podem ser usados. Ou melhor, jogados.

O museu está em Cantanhede. Numa primeira fase terá visitas guiadas. Com as contingências relacionadas com a COVID19 recomenda-se que se ligue para marcar ligar.