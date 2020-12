© Rui Tukayana / TSF

Se é verdade que a grande maioria dos smartphones deve ser julgada olhando para o seu todo, o LG Wing é um equipamento que escapa a essa regra. Nele, todas as atenções se concentram nos dois ecrãs. Praticamente só eles importam. Os dois painéis e a sua a relação com o utilizador. E no entanto, o resto do smartphone não vai nada mal. Especialmente no que diz respeito ao desempenho, mas também às câmeras.

Fique a conhecê-lo melhor no vídeo aqui em baixo.

É um espanto, e o telefone mais inovador de 2020, mas claro que tem pontos negativos. O peso e espessura são dois dos que saltam logo à vista, seja como for, tudo somado, é um prazer usar este LG Wing.

Há uns meses a LG prometeu atacar o mercado com grande criatividade. E o LG Wing é o primeiro fruto dessa vontade. Daqui a uns meses será lançado mais um equipamento saído desses laboratórios de engenheiros loucos chamado "Explorer Project". Mal podemos esperar.