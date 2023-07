Objeto não identificado dá à costa na Austrália. Autoridades acreditam que seja lixo espacial

Objeto de origem desconhecida que surgiu na praia de Green Head, Austrália © Nine Network/Reuters

Um objeto de origem desconhecida está a intrigar os australianos. O cilindro de grandes dimensões surgiu na praia de Green Head e inicialmente levou as autoridades a aconselhar os curiosos a manter-se afastados.

O alerta foi levantado esta terça-feira, depois de a polícia local revelar que o departamento de bombeiros e centro de química da Austrália ocidental ter "determinado que o objeto é seguro e não representa um risco para a comunidade".

O mais provável é tratar-se de lixo espacial, adianta a polícia, citada pela CNN, acrescentando que vai vigiar o objeto até à sua retirada.

A Agência Espacial Australiana concorda com esta hipótese. "O objeto pode pertencer a um veículo espacial estrangeiro e estamos a entrar em contacto com as nossas homólogas globais que podem fornecer mais informações", pode ler-se numa mensagem divulgada pela organização no Twitter.

O cilindro aparenta estar parcialmente danificado e está coberto de lapas, o que sugere que terá caído no mar e passado uma quantidade de tempo significativo debaixo de água antes de dar à costa.

A especialista em arqueologia espacial da universidade Flinders adianta que provavelmente o objeto fará parte de um veículo de lançamento de satélites da Índia. "É idêntico em dimensões e materiais", disse Alice Gorman à CNN.