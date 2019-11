© Rui Tukayana / TSF

Depois de ontem, a TSF ter anunciado em primeira mão, a chegada do Assistente Google a Portugal, esta quinta-feira a empresa vem confirma-lo de forma oficial. O jornalista Rui Tukayana entrevistou Austin Chang, diretor de produto na Google, em São Francisco, com a pasta dos mercados emergentes para a tecnologia Assistente Google.

Foi este responsável pelo desenvolvimento da ferramenta quem explicou que se Portugal teve que esperar mais do que o Brasil para ter acesso ao "ok, Google" foi porque a Google quer "prestar mesmo atenção não apenas à tradução, mas à localização; perceber as formas de falar, entender algumas das referências culturais, ou o vernáculo."

A primeira versão deste assistente por voz nasceu, por assim dizer, em 2016. De lá para cá, a Google tem procurado que ela se torne "a melhor forma de fazer qualquer coisa. Estamos a trabalhar para que seja mais rápido e natural, principalmente no telefone, que é aquilo que vem para Portugal".

E foi com a frase aqui em cima que Austin Chang confirmou: para já, não vêm para Portugal outros equipamentos da Google como a Google Home.

É no bolso - e no telemóvel - que a Assistente Google vai estar. O que se pretende é "ajuda-lo a planear as tarefas do dia-a-dia, a aceder às suas memórias e a obter respostas. E até se pode divertir com ele. Eu não falo português, mas pode perguntar-lhe "quando é que regressa El Rei Dom Sebastião?".

Spoiler alert: a resposta que o assistente dá é sinal de que houve mão de portugueses no desenvolvimento da versão para Portugal desta ferramenta: "numa manhã de nevoeiro, dizem por aí".

E Chang continua "Portanto é algo que o vai ajudar durante o dia que está no seu telefone e assim anda sempre consigo."

Mas faz muito mais do que mandar umas piadas à volta do regresso do rei. "Obviamente algumas aplicações, como o YouTube, estão mais integradas. Mas funciona com qualquer aplicação no seu telefone. Pode dizer: Abre o Spotify", sublinha Austin Chang que lembra ainda que "podemos ir ainda mais longe, por exemplo, com o YouTube podemos dizer "pôr a tocar um determinado canal", e depois "vídeo seguinte".

Quanto à forma como os utilizadores podem interagir com o Assistente Google, o responsável admite que ainda não é "tão fluida como eu estar aqui a falar consigo, mas mesmo assim percebe o contexto e percebe o que nos rodeia".

não gravamos nada e não estamos a ouvir nada

É, portanto, cedo para dizer que se pode conversar com a assistente por voz. O que não é cedo é para serem ponderadas algumas questões mais éticas. Chang diz que não é suposto pedir "por favor" ao assistente, no entanto "encorajamos a boa educação. Eu tenho um filho e ele está sempre a dizer "por favor Google, por favor". Seja como for, "aquilo a que estamos atentos é às palavras-chave e palavras de ordem que acordam o sistema como o normal "ok, Google".

Outra questão dos nossos tempos: é "o" assistente ou "a" assistente Google?

Austin Chang foge da questão como o diabo da cruz. Diz que "não nos sujeitamos a géneros. O que temos são várias vozes agudas e graves. Em Portugal, para o lançamento, o que foi mais importante para nós, foi acertar numa linguagem natural. Não apenas traduzida, mas localizada com referências culturais ou vernaculares".

Quanto à recetividade que a ferramenta tem tido, Austin Chang, que é diretor de produto na Google, mas que também tem a pasta dos mercados emergentes para a tecnologia Assistente Google, diz que está tudo a correr às mil maravilhas: "neste último ano, ano e pouco, em mercados internacionais tivemos um crescimento de quatro vezes e em mercados emergentes tivemos até um crescimento de 7 vezes".

Para o fim fica a questão sobre segurança. Não estarão os utilizadores deste sistema a abdicar em demasia da sua privacidade?

A resposta é relativamente apaziguadora: "temos uma forma de acordar o sistema, que é "Ok, Google" e estamos à escuta disso. Mas a menos que ouçamos essa frase, não gravamos nada e não estamos a ouvir nada. Não vamos espiar as suas atividades, ok? Portanto temos ordens muito específicas de apenas ouvir aquelas palavras e assim que ouvimos, só escutamos a curta frase que é dita depois".