Por Rui Tukayana 24 Fevereiro, 2022 • 21:40

Infelizmente, o Oppo Find N não está à venda em Portugal. Nem na Europa, nem na América. Inexplicavelmente, só na China é que ele se vende.

É pena, porque é um sério candidato ao prémio de melhor dobrável da atualidade.

No que diz respeito a especificações há que sublinhar (leia-se: elogiar) o ecrã interno a 120Hz, o processador Qualcomm Snapdragon 888 e os 12 GB de RAM e os 512 Gigas de armazenamento. Mas um smartphone não se reduz as (boas) especificações.

Especialmente este smartphone.

Há que dizer que nos telemóveis dobráveis a peça mais importante é a dobradiça. Várias fabricantes têm tentado aperfeiçoa-la. A Samsung tem tentado, a Huawei também. No entanto, estranhamente, foi a Oppo que conseguiu fazer o melhor trabalho. E logo à primeira tentativa.

No Oppo Find N a fabricante chinesa cometeu a proeza de criar uma dobradiça que faz desaparecer o vindo no ecrã interior esteja ele ligado, ou não. É também o dobrável que melhor consegue fechar-se. O espaço entre as duas metades do ecrã dobrável é mínimo.

O que a Oppo conseguiu também resolver com maestria foi a questão do tamanho. O Oppo Find N é um smartphone compacto. O ecrã externo é de 5,5 polegadas e isso torna-o muito apelativo.

É imensamente confortável e muito ergonómico uma vez que tem uma excelente proporção.

Assista, no vídeo acima, a uma análise a este inovador equipamento.