Por Rui Tukayana 30 Junho, 2021 • 12:56

Tem o tamanho e até a forma de uma canetas para fazer sublinhados num texto e é precisamente no campo do texto que o OrCam Read opera. Trata-se de um dispositivo dotado de imensa tecnologia que permite não só aos cegos, mas também a quem sofre de dislexia, ler um livro, ou um jornal, ou a bula de um medicamento e por aí fora.

O utilizador só tem de apontar o laser na direção do texto e passado um segundo o OrCam Read começa a ler em voz alta (e num perfeito português de Portugal) aquilo que está ou no papel, no ecrã, ou em qualquer superfície para onde o dispositivo foi apontado. Uma lata de conservas, por exemplo.

Não requer ligação à internet e todo o processamento da imagem é feito pelo próprio equipamento. Há assim maiores garantias de segurança e privacidade, sendo que este capítulo beneficia ainda de uma ligação a auscultadores.



No vídeo de análise que encontra mais acima pode ficar a conhecer melhor ste equipamento

Nas conclusões finais elogia-se a forma como a leitura em português de Portugal é feita quase sempre sem erros. Os lamentos vão para o preço do Orcam Read. Só com apoios sociais é que a grande maioria dos verdadeiros beneficiados com esta tecnologia consegue obter um destes dispositivos.