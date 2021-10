© Pedro Granadeiro/Global Imagens

Na app Mais Gasolina é a comunidade de utilizadores que vem em socorro daqueles que querem atestar o depósito.

Trata-se de uma app com já alguns anos e desenvolvida em Portugal. Funciona com o contributo dos utilizadores da página na internet com o mesmo nome e que vão atualizando os preços dos postos de combustível por onde passam.

O resultado é que pode usar a app para procurar os postos mais baratos nas suas imediações (até um raio de 15km) e usar uma aplicação de navegação por GPS para lá chegar.

No vídeo acima pode ver como a aplicação funciona e algumas das suas particularidades e segredos.

Uma dessas particularidades é que só funciona em smartphones Android pelo que quem tem um iPhone tem de se socorrer de outra, e a sugestão é a Vivagas ou a GASonline. O funcionamento não é muito diferente.

Uma outra hipótese é usar o Waze, o melhor software de GPS para smartphones, mas a verdade é que o preço dos combustíveis não é atualizado com grande regularidade e, para encontrar o combustível mais barato, não é a melhor solução.