© Rui Tukayana / TSF

Por Rui Tukayana 15 Maio, 2020 • 19:32 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Apesar da inegável qualidade, os auscultadores Freebuds 3 sempre padeceram do mal - para alguns - que era o facto de não terem uma membrana que os encaixasse corretamente no canal auditivo. Essa é a principal questão que os Freebuds 3i vêm resolver. Essa, e a do custo. Nas duas, a resposta é muito positiva.

Os Freebuds 3i são lançados ao mundo a custar 120 euros. Menos €50 do que os Freebuds 3 que estiveram na sua origem. Feitas as contas, fica-se a ganhar na carteira, mas perde-se em autonomia (3h30) e no tamanho do driver - a "coluna" que produz o som - que tem de diâmetro 10mm, face aos 14mm dos Freebuds 3.

À primeira vista parece um bom compromisso. À primeira, segunda e terceira escuta, também. Os Freebuds 3i são bastante bons.