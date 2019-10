© Direitos Reservados

São equipamentos que estão pensados para ser usados 24 horas por dia, alertando o utilizador para as notificações relacionadas com o emprego - quando está a trabalhar -, mas também para as metas desportivas, quando está no ginásio ou em treinos Incluem ainda tecnologia que permite fazer pagamentos quando se vai às compras e monitorizam o sono, na hora dele.

Os Venu são, na prática, a resposta direta da Garmin aos Apple Watch e são como que um aprimoramento para dentro de portas de outros equipamento que a Garmin concebeu pensando nas atividades ao ar livre.

Têm um ecrã OLED, brilhante e a cores, que inclui a função sempre ligado, para se parecer mais com um relógio tradicional. Põe no visor todas as notificações do relógio, permite controlar a música que se está a ouvir e depois tem algo que não é comum noutros relógios: quando o utilizador está na cama, o Garmin Venu monitoriza a concentração de oxigénio no sangue para determinar a qualidade do sono.

Custam 350 euros ou seja, menos 110 do que o rival Apple Watch 5.