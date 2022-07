Todos os meses se atualiza aqui a lista dos telemóveis com melhor relação custo/benefício organizados por preço. Se está à procura de um novo smartphone, esta é a lista que deve ler.

Este está a ser um ano atípico no que aos telemóveis (e tecnologia em geral) diz respeito. A verdade é que os lançamentos estão a ser a um ritmo menor e as melhorias de uma geração para a outra não são tão evidentes quanto o eram no passado.

Evidente mesmo, só o claro aumento de preços. Essa é uma tendência que já vinha do ano passado mas que agora se intensifica. De uma geração para outra, os smartphones não ficam muito melhores, mas ficam claramente mais caros.

Segue-se a lista com as sugestões. Os argumentos, para cada uma das escolhas, encontra-os no vídeo acima.

MELHORES SMARTPHONES ATÉ AOS €150

☎ Samsung Galaxy A03s

☎ Xiaomi Redmi 9C

ENTRE OS €150 E OS 200 EUROS

☎ Xiaomi Redmi Note 11

☎ Samsung Galaxy A32

ENTRE OS €200 E OS 250 EUROS

☎ Poco X3 Pro

☎ Oppo A94 5G

ENTRE OS €250 E OS 300 EUROS

☎ Poco X4 GT

☎ Xiaomi 11 Lite 5G New Edition

☎ Realme GT Master 128GB

DOS €300 AOS 350 EUROS

☎ Poco F3 128GB

☎ Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G

☎ Realme GT 2 Neo

ENTRE OS €350 e os 400 EUROS

☎ Poco F4 128GB

☎ Realme GT 2 Neo

ATÉ AOS 500 EUROS

☎ Poco F4 256GB

☎ OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition

☎ Realme GT neo 3T

☎ Motorola Edge 20 Pro

ENTRE OS €500 E OS €650

☎ Realme GT2 5G

☎ Xiaomi 12X

☎ Samsung Galaxy S21 FE 5G

ENTRE OS €650 E OS €800

☎ Realme GT neo 3

☎ Realme GT2 Pro 5G

☎ Samsung Galaxy S21+ 5G

☎ Xiaomi 12

SMARTPHONES DOS €800 ATÉ AOS €1000

☎ Apple iPhone 13

☎ Samsung Galaxy S22 5G

☎ Oppo Find X5 - Bundle

☎ Samsung Galaxy Z Flip3 5G

☎ Xiaomi 12 Pro

☎ OnePlus 10 Pro

ACIMA DOS 1000 EUROS...

☎ Apple iPhone 13 Pro

☎ Samsung Galaxy S22 Ultra

☎ Samsung Galaxy Z Fold3 5G