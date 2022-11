© EPA

Este mês são poucas as novas entradas. No entanto, há uma marca que se destaca.

Foi no mês passado que a Google apresentou a sétima geração dos smartphones Pixel e, tendo em conta o preço e aquilo que são capazes de fazer, a gigante norte-americana está no caminho certo.

Note-se que os Pixel 7 não são livres de pecado uma vez que têm uma falha grave, que é a ausência do 5G (em Portugal). Apesar disso, tendo em conta que essa tecnologia (ainda?) não é determinante num smartphone, o problema é amenizado por tudo o resto que estes telefones oferecem.

No entanto, para além dos Pixel 7 e Pixel 7 Pro, a Google está também a conquistar fãs com o Pixel 6a. É um smartphone mais modesto, mas capaz de tirar ótimas fotografias e está à venda por um preço muito tentador.

É no vídeo acima que encontra a lista completa. Como sempre, as várias propostas estão divididas por intervalos de preços e vão dos zero aos (bem) mais de mil euros.