Os wearables estão cada vez mais na moda. Seja porque queremos acompanhar com maior detalhe o nosso dia-a-dia, rotinas de sono ou atividade física, seja também porque precisamos de ter no pulso um equipamento que nos coloque num contacto mais próximo com o telefone. Em última análise, um equipamento que avise o avô, ou a avó, que o telemóvel está a tocar, apesar de eles não o estarem a ouvir.

No vídeo que se segue fazemos um apanhado de alguns dos melhores relógios inteligentes e smartbands que estão no mercado. Uma lista que é temperada com conselhos de compras para a edição deste ano da Black Friday que, oficialmente, se celebra amanhã.

Há propostas da Apple, da Samsung, Huawei, Fitbit, Xiaomi e Garmin, entre outras.