O ano está a terminar e já não vão ser lançados novos modelos. Está na altura de fazer listas com o que de melhor aí anda. Começamos com os telemóveis avaliados pelo ponto de vista do sistema fotográfico.

2021 foi um ano bom para os smartphones. Apesar da pandemia e da crise dos semicondutores as marcas foram capazes de melhorar aquilo que tinham feito antes. Às vezes as melhorias foram de tal ordem que conseguiram até pasmar.

É nesse campo, do espanto, que se coloca o Sony Xperia Pro-I. É sem sombra de dúvidas o telefone com o melhor sistema de câmeras da atualidade.

As lentes são todas de 12MP, mas o sensor principal é de uma polegada e é o mesmo que se encontra em câmeras como a RX-100 Mark 7. Basta ver como funciona o sistema de autofocagem (que se pode fixar no olho do sujeito da foto) e de tracking para perceber que estamos perante algo ao nível do excelente.

Tem mais duas lentes. Uma ultra grande angular e outra zoom. São lentes que já não beneficiam do sensor de uma polegada, mas que não se portam nada mal.

Mas onde se percebe que este telefone não tem concorrência é no tal sensor de uma polegada. Basta dizer que nenhum outro smartphone tem algo assim.

Quem está menos longe é o Xiaomi Mi 11 Ultra.

No vídeo acima encontra uma explicação mais detalhada para estas escolhas, mas também para a importância do tamanho do sensor na qualidade das fotografias e dos vídeos.

E nas selfies? Qual é o melhor?

Continuando com a lista, destaque ainda para o feito de engenharia chamado Asus Zenfone 8 Flip. Este é, de longe, o melhor telefone para as selfies.

A razão é simples: a Asus a brilhante ideia de permitir que o sensor fotográfico deste equipamento seja capaz de girar 180 graus. Ou seja, tanto são as câmaras traseiras, como as frontais, das selfies.

É um feito da engenharia e o resultado é brilhante. O sensor principal é de 64MP, com uma abertura máxima de 1.7. A grande angular é de 12MP, com uma abertura de 2. Qualquer uma delas é perfeita para ser usada no modo selfie e arrasam a concorrência.

E daqui para a frente esta lista segue uma ordenação mais apontada às carteiras.

Melhores câmeras nos smartphones a rondar os €1000

A primeira escolha é evidente. O iPhone 13 Pro tem que estar nesta lista. Filmar ou fotografar neste telefone é uma ótima experiência. Quem ativar o "Modo Cinematográfico" que permite manipular a focagem de uma foto, ou mesmo de um vídeo durante, ou depois, da gravação, vai adorar.

Segue-se o Samsung Galaxy S21 Ultra com o seu sensor principal de 108MP. Ele tem um sistema fotográfico avançadíssimo. com duas lentes telefoto. Ambas têm sensores de 10MP, uma faz um zoom fixo de 10 vezes, a outra faz de 3 vezes. Há ainda uma ultra grande angular que é de 12MP.

Melhores câmeras nos smartphones a rondar os €750

Oppo Find X3 Pro

Samsung Galaxy S21

Oppo Reno 6 Pro

Melhores câmeras nos smartphones até aos €500

OnePlus Nord 2

Samsung Galaxy S20 FE

Xiaomi Mi 10T

Melhores câmeras nos smartphones até aos €350

Poco F3

Oppo Find X3 Lite



Melhores câmeras nos smartphones até aos €250

Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Poco X3 Pro



Encontra todas as explicações no vídeo acima. De fora apenas ficou apenas o Pixel 6 Pro (concebido pela Google) que não está à venda em Portugal. Apesar disso já se consegue comprar cá com relativa facilidade, embora a preços inflacionados.